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В Великом Новгороде подвели итоги работы пожарно-спасательных подразделений МЧС в уходящем году
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В Великом Новгороде подвели итоги работы пожарно-спасательных подразделений МЧС в уходящем году. На пожарах, в ДТП и на воде спасено более шестисот человек. Отличившимся сотрудникам были вручены награды и поощрения.
Но сами сотрудники МЧС подчеркивают: порой помощь добровольцев, которые оказываются в эпицентре событий, становится подчас очень нужной. Так было и во время многочисленных подтоплений домов минувшим летом. Местные жители тогда помогали своим соседям. Сенатор Сергей Митин вручил почетную грамоту подростку Семену Федорову из Любытинского района. Как только глубокой ночью начала прибывать вода и потребовалась помощь, он вместе с отцом сел в лодку и спас из водного плена шестерых человек.
Заметим, что волонтеры постоянно и довольно успешно помогают сотрудникам МЧС. Только в этом году они 158 раз принимали участие в тушении пожаров и проведении аварийно–спасательных работ.

20.12.2017 17:50 











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