



Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев дал пресс-конференцию, которая была посвящена итогам уходящего года Лилия Кудряшова



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Кто как, а Юрий Бобрышев завершает уходящий год на мажорной ноте, как заявил он сам в самом начале пресс-конференции. Причины для этого, по словам мэра, следующие: "Сегодня у нового руководства области существует стойкое понимание, я об этом открыто говорю, что Новгород – это флагман, это локомотив развития Новгородского региона, то есть нашего субъекта, области, на который надо делать ставку. Чем лучше будет работать город, тем больше будет средств для того, чтобы поднимать наши районы".

Это понимание между областью и городом, надеется Юрий Бобрышев, перейдет из плоскости личных договоренностей с Андреем Никитиным, в форму областных законов.

Из планов на будущее по ремонтам дорог – ничего неожиданного, скажем только, что на ставшей притчей во языцех Колмовский мост планируют выделить порядка 500 миллионов, а весь бюджет на эту статью - почти миллиард рублей. Отдельная строка в ней – тротуары. А на вопрос, по охранным зонам, которые как-то незаметно для многих стала зоной жилой застройки, и один из последних примеров – участок у Петровского кладбища, мэр ответил, что: "Раздел по охране объектов исторического значения, который согласован со всеми. Этот раздел приложен. Оснований отказать в начале строительства никаких не было. То, что Минкульт потом установил так называемые охранные зоны сам, не спросив ни город, ни область, это вопрос настолько спорный, что сегодня не знаю чем это закончится".

Далее журналисты задали вопросы по бюджету, транспорту, утвержденным новым тарифам на ЖКХ. Здесь тоже никаких новых заявлений сделано не было. Под конец встречи вспомнили: 10 декабря исполнилось ровно 10 лет, как Юрий Бобрышев руководит городом. Спросили о плюсах и минусах, который он сам себе поставил.

Юрий Бобрышев ответил: "Главный минус - это то, что в последние 3 года мы не смогли с Митиным найти контакт. Не контакт, вернее, а договориться.

В активе: изменившийся за эти годы облик города, построенная и строящаяся школы, Деревяницкий мост, проведенные юбилеи Новгорода и Ганзейские дни, увеличившие поток туристов".



