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В областном театре драмы состоялось большое новогоднее представление для детворы - Губернаторская елка
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На Губернаторскую елку собрались более 500 детей из Великого Новгорода и всех районов нашей области. Уже в холле ребят встречали главные герои новогоднего праздника: Дед Мороз и Снегурочка. Они устроили детям игровую программу и праздничный хоровод.
Отметим, что Губернаторская елка дала официальный старт череде разных мероприятий, на которых побывают тысячи новгородских ребят, для которых новогодние праздники самые долгожданные.
На губернаторскую елку были приглашены лучшие дети: отличники в учебе, победители предметных олимпиад и спортивных соревнований. От имени Андрея Никитина со сцены к ним обратилась супруга губернатора Майя Санникова.
Майя Санникова вручила победителям всероссийских и международных конкурсов и соревнований ценные подарки и сфотографировалась с ребятами на память. Лучшие хореографические коллективы области подарили участникам губернаторской елки свои выступления, среди которых был танец рождественских ангелов, напоминающий новгородцам библейскую истину о том, что по настоящему счастлив в жизни не тот, кто принимает добро, а тот, кто его делает. А труппа Новгородского театра драмы подарила детям волшебную сказку.
22.12.2017 17:20 











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