



В региональном отделении пенсионного фонда прошла пресс-конференция



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Основными вопросами пресс-конференции стали предварительные итоги работы регионального отделения пенсионного фонда за 2017 год и грядущие изменения пенсионной системы.

Руководитель отделения Алексей Костюков рассказал, насколько в уходящем году выросли страховые и социальные пенсии, также прокомментировал и перерасчет в связи с заменой рабочих лет на период ухода за детьми. Только за пять месяцев в региональный пенсионный фонд по данному вопросу обратилось более 35 тысяч новгородцев.

В новом году произойдет индексация страховых пенсий. Для неработающих пенсионеров она составит 3,7 процента (причем пройдет не с 1 февраля, как обычно, а с 1 января). С 1 апреля на 4,1 процента повысятся пенсии по государственному обеспечению, в том числе и социальные. А на август запланирована корректировка пенсий работающих пенсионеров. Причем, в следующем году изменится порядок выплаты пенсий тем, кто оставил работу.

Самые большие изменения ожидаются в правилах получения и использования материнского капитала. Программу продлят еще на четыре года. И теперь семьи, где родится второй ребенок после 1 января будущего года, с доходом не выше полуторакратного прожиточного минимума, могут рассчитывать на ежемесячную денежную выплату. В Новгородской области она составит 10 тысяч 176 рублей. Также, подводя итоги уходящего года, руководство регионального отделения пенсионного фонда поблагодарило и самых активных журналистов, освещавших работу ведомства. Благодарственным письмом Алексей Костюков отметил и корреспондента нашей программы Аэлиту Тошкину.



