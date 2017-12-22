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Новгородский район торжественно отметил 90-летие
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В праздничном зале собрались представители нескольких поколений, разных профессий, ветераны, первые лица области и города. Среди почетных гостей – Александр Яшин, отдавший району более полувека своей трудовой деятельности.
От лица Андрея Никитина поздравления собравшимся в зале передал первый вице-губернатор Сергей Сорокин. Он подчеркнул, что и сегодня Новгородский район – один из наиболее динамично развивающихся в области. Заслуга в этом его тружеников, которые искренне любят свою малую родину и всегда с надеждой и оптимизмом смотрят в будущее. За успехи в работе жителям района Сергей Сорокин вручил благодарственные письма губернатора. Глава Новгородского района Анатолий Швецов был удостоен медали «Новгородская Слава» второй степени.
Музыкальные поздравления участникам торжества подарили и творческие коллективы района, пожелав от всей души родному краю успехов и процветания.

22.12.2017 18:45 











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