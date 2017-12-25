



В Великом Новгороде с успехом прошел симфонический концерт-посвящение творчеству Виктора Цоя Аэлита Тошкина



Фото Видео

Музыка группы «Кино» звучала в исполнении симфонического оркестра, а гитарные партии исполнял гитарист легендарного рок-коллектива Юрий Каспарян. Часть средств от проданных билетов пошла в фонд благотворительного марафона «Рождественский подарок».

5 часов до начала концерта. В колонном зале филармонии организаторы «Симфонического кино» встречаются с журналистами. Немногословны, утомлены. Позади гастроли по Дальнему Востоку, впереди - по Центральной России. В полноценную симфоническую версию превратил песни рок-группы «Кино» композитор Игорь Вдовин. Оркестровые аранжировки родились случайно, 7 лет назад на одном из юбилейных концертов «Кино», когда паузы между выступлениями рок-групп нужно было чем-то заполнить.

По воспоминаниям Игоря Вдовина, зал тогда сразу же тепло отреагировал на такие музыкальные паузы, и Игорь тут же предложил соратнику Виктора Цоя, гитаристу ленинградской группы «Кино» Юрию Каспаряну стать солистом симфонического проекта. Юрий тут же согласился. Журналистам описать свое личное отношение к проекту на словах затруднился, для него легче с публикой вести диалог не словами, а музыкой.

За час до начала «Симфонического кино» холл филармонии заполняется зрителями. Их столько, сколько мест в зале - 640. 3 поколения киноманов не только из областного центра, но и районов области и Санкт-Петербурга. Цены на билеты колебались от тысячи до 2 тысяч рублей. Чтобы попасть сюда, поклонники Цоя готовы были заплатить любые деньги.

Каждую песню «Кино» зал проживает. Музыка захватывает каждого зрителя так, что хочется и петь и двигаться в ее такт.

«Симфоническое кино» - это только генеральная репетиция перед масштабными «Кинопробами», которые наша область должна пережить с 23 по 24 июня и знает об этом один из зрителей, глава администрации Окуловского района Сергей Кузьмин. Только по предварительной информации ожидается нашествие 10 тысяч киноманов не только из России. На концертной площадке будут зажигать звезды российского рока «Би-2», «ДДТ», «Алиса», «Князь», «Пилот», «Калинов мост». Присоединяться и известные иностранные музыканты, имя которых пока держится в тайне. На «Кинопробах-2018» сцена будет отдана и новгородским музыкантам.

Последний герой золотой эпохи русского рока по-прежнему звучит в наших сердцах, и уже под небом Окуловки тысячи поклонников Цоя через полгода снова споют: «но кто-то станет стеной, а кто-то плечом, под которым дрогнет стена».





