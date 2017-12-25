



Новгородская область получила 11 машин скорой помощи и 5 школьных автобусов от Правительства России



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Торжественная церемония передачи специализированного транспорта состоялась на площадке у театра драмы. Так, новые медицинские автомобили достанутся врачам из Боровичей, Старой Руссы, Холма, Валдая, Поддорья, Пестово и областного центра.

Школьные автобусы отправятся в Боровичскую, Крестецкую, Хвойнинскую и Медведскую школы. Новый транспорт получат и ученики школы в поселке Сырково. Свой старый автобус они отдадут школьникам из Бронницы, автобус которых, напомним, недавно попал в аварию. Пострадали двое детей, но более серьезных последствий удалось избежать. Новая техника, по мнению водителей и учителей, гораздо более безопасная и комфортная.

Добавим, что всего в Новгородскую область в этом году поступило более сорока машин скорой помощи и 15 школьных автобусов.



