



Ушел из жизни выдающийся ученый, исследователь новгородских берестяных грамот, академик Андрей Зализняк



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В возрасте 82 лет скончался академик Российской академии наук Андрей Зализняк. Он широко известен своими исследованиями новгородских берестяных грамот - как уже известных, так и вновь найденных во время раскопок. Систематическую работу по изучению их языка он вел с 1982 года. Более 50 лет Зализняк преподавал в МГУ, также он читал лекции в европейских университетах. Всемирную известность получили работы Андрея Зализняка по изучению текста «Слова о полку Игореве», которые поставили точку в многочисленных спорах по поводу подлинности величайшего памятника древнерусской литературы.

Сообщение о кончине академика Зализняка потрясло его коллег – ученых, лингвистов, студентов – всех исследователей древнерусского языка и литературы.

Свои соболезнования по поводу кончины академика Зализняка высказал и губернатор Новгородской области Андрей Никитин. На своей странице в Фейсбуке он написал: «Ушел человек, имя которого не просто значимо для науки, оно навечно вписано в культурный код новгородца. Никто из тех, кому дорога эта земля, кто хотел бы ее понять, не мог пройти мимо его замечательных лекций и книг. Мы скорбим. Пусть земля будет пухом Андрею Анатольевичу. Нужно подумать, как увековечить память академика Зализняка на новгородской земле».

Редакция нашей программы присоединяется к соболезнованиям в адрес родственников и коллег Андрея Анатольевича Зализняка. Уверены, его дело будет жить, а мы будем по мере сил помогать последователям выдающегося ученого в пропаганде исследований берестяных грамот и древнерусского языка.



