



Поисковая экспедиция «Долина» подвела итоги сезона и обсудила планы на будущее Анастасия Тэммо



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Впервые за многие годы участие в сборе командиров принял глава региона. Андрей Никитин выслушал проблемы поисковиков и ответил на волнующие их вопросы.

Для поисковиков визит губернатора стал, действительно, знаковым. Судя по всему, глава региона будет удалять особое внимание деятельности "Долины". Во многом это связано с тем, что минувшей весной и летом Андрей Никитин лично принял участие в поиске останков солдат, став членом отряда «Находка». По сути, именно из этого общения и выросла его инициатива, обратиться к Президенту с предложением, создать федеральную программу по восстановлению и капремонту воинских захоронений, которые, как выяснилось, даже на балансе муниципалитетов не числятся.

По словам председателя совета командиров поисковой экспедиции «Долина» Игоря Неофитова, становится стыдно, когда молодым поисковикам показываешь захоронение с покосившимся памятником солдату. По сравнению с немецкими кладбищами – контраст разительный.

На этой неделе уже должно стать известно, какое министерство будет курировать программу. Заработает она уже в 2018-ом. В этом же году, еще задолго до решения вопроса на федеральном уровне, поисковики начали проводить ревизию воинских захоронений. Так, из 600 таких мест в неудовлетворительном состоянии находятся более 70%. На многих плитах стираются имена. Еще одна проблема – практически все списки неверны и требуют уточнения. Полностью такая масштабная историко-архивная работа закончена только в Батецком районе, благодаря отряду «Шкраб» и лично Светлане Орловой, которая, кстати, в этом году вошла в состав региональной общественной палаты и стала членом консультативного совета при губернаторе. Впрочем, на этой встрече напрямую обратиться к главе региона могли и другие командиры поисковых отрядов. Они просили, в частности, чтобы районные администрации помогали им более активно. Также прозвучала жалоба на то, что привлечь к поисковой работе школьников сегодня не так-то просто: контролирующие органы бдят. В ответ на это Андрей Никитин предложил обсудить это на расширенном совещании командиров отрядов с руководителями ведомств, а еще - взять на вооружение опыт некоторых летних лагерей.

О работе самих поисковиков губернатор говорил с большим уважением. Ведь только в этом году отрядам удалось поднять останки 2871 солдата и офицера красной армии и установить имена 288 человек. На прощание, совет командиров поблагодарил Андрея Никитина за поддержку и, в качестве новогоднего подарка, вручил ему набор поисковика с котелком, фляжкой и саперной лопатой.



