



В Валдайском районе прошло выездное заседание областного правительства Юрий Левиков



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В Валдайском районе прошло выездное заседание областного правительства. В повестке дня были вопросы местного значения, а также темы, актуальные для всего региона.

Командира поискового отряда «Находка» Александра Морзунова, многие, пожалуй, впервые видели в галстуке. Он и председатель общественного совета при УМВД Федор Кудрин стали общественными советниками губернатора. Более того, Александр Морзунов, получив свое удостоверение, вручил Андрею Никитину другой документ, о вступлении в ряды поискового отряда.

О том, как развивается Валдайский район, рассказал глава Юрий Стадэ. Работа, как доказали цифры доклада, ведется, основные направления развития – понятны.

В то же время даже в довольно благополучным Валдайском районе имеется просроченная кредиторская задолженность почти 15 миллионов рублей. Закрывать ее придется либо бюджетным кредитом, если область поможет, либо заимствованиями в коммерческих банках. В свою очередь, Андрей Никитин призвал всех глав без исключения проявлять инициативу, привлекать инвесторов, бороться с теневым сектором, развивать свои территории. В январе 2018-го областное правительство подпишет с районами особые соглашения, в которых сформулированы конкретные задачи на год.

Также на повестке дня стояла тема кредиторской задолженности в учреждениях здравоохранения области. Руководитель профильного департамента Галина Михайлова доложила, что до мая ситуацию намерены стабилизировать, потом задолженность собираются сокращать, план по каждому учреждению подготовлен. Андрей Никитин потребовал, чтобы ситуации, как в Шимске и Холме, где даже зарплату медработникам задерживали, больше не повторилась.

Еще одна тема заседания – обращения граждан на портал «Вечевой колокол». В скором времени ряд безотлагательных инициатив получат статус «быстрое рассмотрение», но Андрей Никитин дал понять, что и по другим вопросам волокиты он не допустит.

Так же быстро предстоит работать и с обращениями потенциальных инвесторов. По новому регламенту реагировать на их обращения чиновники обязаны в течение трех дней.



