Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Валдайском районе прошло выездное заседание областного правительства
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
В Валдайском районе прошло выездное заседание областного правительства. В повестке дня были вопросы местного значения, а также темы, актуальные для всего региона.
Командира поискового отряда «Находка» Александра Морзунова, многие, пожалуй, впервые видели в галстуке. Он и председатель общественного совета при УМВД Федор Кудрин стали общественными советниками губернатора. Более того, Александр Морзунов, получив свое удостоверение, вручил Андрею Никитину другой документ, о вступлении в ряды поискового отряда.
О том, как развивается Валдайский район, рассказал глава Юрий Стадэ. Работа, как доказали цифры доклада, ведется, основные направления развития – понятны.
В то же время даже в довольно благополучным Валдайском районе имеется просроченная кредиторская задолженность почти 15 миллионов рублей. Закрывать ее придется либо бюджетным кредитом, если область поможет, либо заимствованиями в коммерческих банках. В свою очередь, Андрей Никитин призвал всех глав без исключения проявлять инициативу, привлекать инвесторов, бороться с теневым сектором, развивать свои территории. В январе 2018-го областное правительство подпишет с районами особые соглашения, в которых сформулированы конкретные задачи на год.
Также на повестке дня стояла тема кредиторской задолженности в учреждениях здравоохранения области. Руководитель профильного департамента Галина Михайлова доложила, что до мая ситуацию намерены стабилизировать, потом задолженность собираются сокращать, план по каждому учреждению подготовлен. Андрей Никитин потребовал, чтобы ситуации, как в Шимске и Холме, где даже зарплату медработникам задерживали, больше не повторилась.
Еще одна тема заседания – обращения граждан на портал «Вечевой колокол». В скором времени ряд безотлагательных инициатив получат статус «быстрое рассмотрение», но Андрей Никитин дал понять, что и по другим вопросам волокиты он не допустит.
Так же быстро предстоит работать и с обращениями потенциальных инвесторов. По новому регламенту реагировать на их обращения чиновники обязаны в течение трех дней.

26.12.2017 16:50 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .