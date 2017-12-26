



На очередном заседании думы Великого Новгорода обсудили вопрос передачи в собственность Новгородской области части острова Липно



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Вопрос передачи в собственность Новгородской области части острова Липно и расположенных на нем объектов, обсудили сегодня на очередном заседании Думы Великого Новгорода. Сама идея споров у народных избранников не вызвала, недовольство некоторых из них касалось лишь слова «безвозмездно». По мнению депутатов, любая собственность в той или иной мере должна приносить доход. Не получится, - ответили представители мэрии. Несколько лет администрация города пыталась продать этот земельный участок с полуразрушенной инфраструктурой, однако покупателей как не было, так и нет. А расходы на содержание каждый год достигают полутора миллионов.

В итоге, депутаты проголосовали «за» передачу части острова Липно в собственность региона. Области перейдут здание бывшей туристической базы, охотничья база и земельный участок. Ранее сообщалось, что областное правительство планирует использовать эту территорию для инвестиционного проекта в сфере туризма. Напомним, на острове находится церковь Николы на Липне 13-го века. Осенью прошлого года ее посетили президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. После этого регион получил на реставрацию храма 20 миллионов рублей. Кроме того, депутаты изменили принципы формирования арендной платы за муниципальное имущество. С будущего года общественным организациям придется платить за занимаемые помещения. Раньше многие пользовались ими бесплатно, например, общество инвалидов или региональное отделение Красного Креста. Сумма будет небольшой, заверили чиновники. За счет этого бюджет Великого Новгорода пополнится на 21 миллион рублей.



