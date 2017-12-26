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|На заседании инвестиционного совета при губернаторе Новгородской области обсуждали строительство завода по производству белого цемента
|Елена Пилосова
Строительство завода по производству белого цемента стало одним из основных вопросов повестки дня инвестиционного совета при губернаторе Новгородской области.
Проектная мощность завода – 230 тысяч тонн белого цемента в год. 215 новых рабочих мест, зарплата – более 32 тысяч рублей, за время реализации проекта консолидированный бюджет области должен пополниться почти миллиардом рублей и это уже с учетом налоговых льгот. Сам же проект оценивается в сумму около шести миллиардов рублей. Выйти на проектную мощность завод должен в 2021 году.
Как пояснили инвесторы, необходимость создания завода по производству белого цемента вызвана его дефицитом в России. Только на Северо-Западе нехватка даже обычного цемента сейчас оценивается в полтора миллиона тонн. Белый же цемент вообще вынуждены привозить из-за рубежа, потому, что наш завод в Коломне не может удовлетворить спрос, да и качество продукта уже не то. А, в Новгородской области есть вся инфраструктура, чтобы построить современный завод. В первую очередь - это огромные сырьевые запасы, так называемые меловые отвалы (техногенные отходы химического производства «Акрона»).
Площадка под завод уже выбрана. Это 32 гектара, рядом с «Акроном» в Трубичинском поселении. Вот здесь у присутствующих и возник главный вопрос – об экологической безопасности производства.
На самом деле, как оказалось, проектной документации нового цементного завода еще нет. Но инвесторы заверили присутствующих, что все требования по экологии будут обязательно соблюдены. На заводе будут и самое современное оборудование, и передовые технологии. А прежде, чем отдать проект на госэкспертизу, его разработчики проведут общественные слушания.
Члены инвестиционного совета большинством голосов признали целесообразность проекта. Со своей стороны губернатор Андрей Никитин рекомендовал инвесторам рассмотреть возможность участия в строительстве завода и новгородского бизнеса.
|26.12.2017 17:58
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