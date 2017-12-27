



На аппаратном совещании в Новгородской мэрии обсуждали актуальные вопросы городского строительства



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Темп работ по возведению школы на Белорусской улице городские власти устраивает, хотя, как известно, в прежний срок окончания работ – до 25го декабря – подрядчик не уложился. Теперь, после благоприятного для себя решения арбитражного суда, строители обещают завершить стройку к концу мая следующего года. Проблемным остается лишь вопрос с котельной, поставить которую обещали к новому году.

Оборудование для котельной везут из Европы, поэтому возникли сложности с доставкой, сообщил подрядчик. Он обещает привезти его в Великий Новгород 23 января следующего года.

На аппаратном совещании обсудили также дорожный вопрос. В этом году подрядчики из пятисот тридцати шести миллионов рублей средств Дорожного фонда освоили 434. Недостроенной в этом году останется дорога в микрорайоне Луговой. Причина - высокий уровень воды в Волхове, из-за которого подрядчик не может построить коллектор. Работы планируется перенести на лето будущего года, однако Юрий Бобрышев посоветовал дорожникам найти возможность начать работы раньше.



