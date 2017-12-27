Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





На аппаратном совещании в Новгородской мэрии обсуждали актуальные вопросы городского строительства
Фото  Видео репортаж Видео
Темп работ по возведению школы на Белорусской улице городские власти устраивает, хотя, как известно, в прежний срок окончания работ – до 25го декабря – подрядчик не уложился. Теперь, после благоприятного для себя решения арбитражного суда, строители обещают завершить стройку к концу мая следующего года. Проблемным остается лишь вопрос с котельной, поставить которую обещали к новому году.
Оборудование для котельной везут из Европы, поэтому возникли сложности с доставкой, сообщил подрядчик. Он обещает привезти его в Великий Новгород 23 января следующего года.
На аппаратном совещании обсудили также дорожный вопрос. В этом году подрядчики из пятисот тридцати шести миллионов рублей средств Дорожного фонда освоили 434. Недостроенной в этом году останется дорога в микрорайоне Луговой. Причина - высокий уровень воды в Волхове, из-за которого подрядчик не может построить коллектор. Работы планируется перенести на лето будущего года, однако Юрий Бобрышев посоветовал дорожникам найти возможность начать работы раньше.

27.12.2017 17:15 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2017 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .