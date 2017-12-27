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Рабочая группа консультативного совета при губернаторе обсудила концепцию благоустройства привокзальной площади в Великом Новгороде
Елена Пилосова
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Какой может стать вокзальная площадь, показало уже известное новгородцам консалтинговое бюро «Стрелка», архитекторы которого разрабатывали концепцию набережной Александра Невского, Софийской, улицы Ильина. Вокзальная площадь в перечень общественно значимых территорий попала не случайно.
Как объяснили московские архитекторы, вокзальная площадь с точки зрения движения транспорта и пешеходов – одна из самых сложных территорий Великого Новгорода. При этом она входит и в градостроительную и туристическую ось города, поэтому и возникло предложение сделать площадь современной и удобной как для самих горожан, так и для гостей областного центра.
Предлагается создать несколько парковочных зон, обустроить места отдыха, максимально добавить освещения, но самое главное - изменить транспортные потоки, при этом убрав с вокзального кольца движение личного транспорта.
По словам архитекторов, прежде, чем приступить к разработке проекта, они обсуждали возможные изменения с ГИББД, с транспортниками, провели аэровидеосъемку, советовались с московскими специалистами. Казалось бы, все продумано до мелочей. На эскизах площадь выглядит очень красиво. Тем не менее, у новгородцев предложенное благоустройство вокзальной площади вызвало много вопросов.
Много нареканий вызвала дальность стоянок такси и частных автомашин. Новгородцы предложили еще раз продумать движение общественного и личного транспорта на вокзальной площади. Московские архитекторы обещали учесть все замечания и доработать проект.
27.12.2017 17:18 











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