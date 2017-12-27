



В Великом Новгороде отметили годовщину со дня ввода советских войск в Афганистан



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В парке 30-летия Октября прошел митинг, посвященный 38 годовщине ввода советских войск в Афганистан и 23ей годовщине начала контртеррористической операции в Чеченской республике. Для тех, кто пришел в этот день к памятному знаку, 27 декабря – день памяти и скорби. Во время боевых действий в Афганистане погибли 37 жителей Новгородской области.

Среди тех, кто выполнял свой интернациональный долг в Афганистане, был и Николай Пилецкий. В середине 80-х он служил заместителем командира батальона. Самое страшное воспоминание – бой в горах, который длился полтора часа.

После официальной части к монументу «Афганистан болит в моей душе» легли венки и цветы. Но ветераны еще долго не расходились. Они вспоминали трудные восьмидесятые, боевых товарищей и делились новостями о сегодняшней мирной жизни.



