



В Великом Новгороде состоялось заседание областной избирательной комиссии



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Подготовка к выборам президента уже в разгаре, информационные материалы о предстоящем в марте голосовании в регионе получены, потенциальные кандидаты на высшую исполнительную должность в стране сдают документы в Центризбирком.

Также во время заседания представители областного избиркома согласовали новичков в составе нескольких территориальных избирательных комиссий и подвели итоги конкурса на лучший материал в средствах массовой информации по теме выборов в 2017году. Нам особенно приятно, что первое место в номинации «Телевизионные и радиовещательные материалы» за сюжеты, посвященные выборам, завоевали представители телекомпании «Славия».

Стоит отметить, что новогодние каникулы станут рабочими буднями как для Центральной избирательной комиссии, и для нашей, областной.



