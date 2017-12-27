



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин выступил на заседании Госсовета под председательством Президента России



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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин стал основным докладчиком на сегодняшнем заседании Госсовета под председательством Президента России Владимира Путина. Главной темой встречи стало повышение инвестиционной привлекательности регионов. Участники заседания обсудили конкретные предложения в сфере улучшения бизнес-климата, а также внедрение так называемых целевых моделей – своего рода инструкции по упрощению ведения бизнеса. Сегодня по этому показателю Новгородская область занимает девятое место в стране. Среди ключевых проблем Андрей Никитин назвал административную нагрузку на бизнес, отсутствие оформленных прав собственности на конкретные земельные участки (без этого, по словам руководителя региона, невозможно привлекать инвесторов), а также нелегальную предпринимательскую деятельность, которая в итоге бьет не только по кошельку работников, но и по бюджетам всех уровней.

Отдельно Андрей Никитин затронул тему механизмов поддержки инвестиционных проектов в субъектах Федерации и наиболее больной вопрос – нехватку молодых квалифицированных кадров. По мнению губернатора, сегодня настало время ответить на запрос отечественного бизнеса и, конечно, запрос самого молодого поколения. В качестве предложения он озвучил создание госпрограммы развития системы начального и среднего профобразования на условиях софинансирования со стороны субъектов и бизнеса. Кроме того, для улучшения бизнес-климата в регионах Андрей Никитин предложил создать центр мониторинга и устранения ограничений, куда своевременно будут вноситься все изменения законодательной и нормативной базы. Добавим, что, по мнению президента страны, наращивание инвестиций и предпринимательской активности является не только экономической, но и политической задачей.



