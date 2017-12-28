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Новгородский Центр реставрации монументальной живописи подвел итоги своей работы в уходящем году
Анастасия Тэммо
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Новгородский центр реставрации монументальной живописи подвел итоги своей работы в уходящем году. Последние несколько месяцев внимание его специалистов было сосредоточено на фрагментах росписи 12-го века, найденных на месте руин церкви Благовещения на Рюриковом городище.
3 месяца напряженной работы и невероятного азарта. За октябрь, ноябрь и декабрь реставраторам удалось обработать 15 тысяч фрагментов, которые наконец начали выстраиваться в цельную композицию.
То, что сейчас выложено на большом столе, когда-то украшало южную стену апсиды жертвенника церкви Благовещения на Рюриковом городище, построенной в начале 12 века. Расписывали ее в то же время, поэтому уже сейчас многие ученые считают эту монументальную живопись древнейшей. По словам специалистов, по возрасту она превосходит дошедшую до наших дней фреску “Константин и Елена” из Софийского собора.
Нашли надпись,сделанную глаголицей.Текст уже расшифрован: “Господи Иисусе Христе! Егда сядеши судити дела моя, не осуди мя грешнага раба твоего”. И подпись, сделанная уже кириллицей: “Стырята писал”. Другой большой текст, прочитанный еще раньше - о смерти Всеволода, сына Мстислава Великого. Того самого князя, построившего этот храм.
К сожалению, большого количества фрагментов раскопки не дали. Дело в том, что когда храм начал разрушаться, в 14 веке по велению великого князя Симеона Гордого его разобрали, а на этом месте построили новую церковь. Фрески 12 века долгие годы считались уничтоженными. И находка стала сенсационной. Хотя, признаются реставраторы, заставила понервничать всех: фрески были сильно раздавлены, буквально утрамбованы в землю. И если бы не технология извлечения фрагментов с помощью циклодекана – склеивающего материала, похожего на парафин, восстановить их не получилось бы вовсе. Уже в центре на один небольшой обломок фрески приходилось тратить массу времени, делая до 137 склеек!
Итоги эти, конечно, только промежуточные. Из более 1200 планшетов реставраторы обработали только 150. Так что Новый год, уверены они, принесет новые открытия.
28.12.2017 16:21 











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