



Четыре предписания о неудовлетворительном качестве уборки Великого Новгорода получили подрядчики, исполняющие муниципальный контракт Максим Петров



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Четыре предписания о неудовлетворительном качестве уборки Великого Новгорода получили подрядчики, исполняющие муниципальный контракт.

Ирина Павлоградская рассказывает в суде историю, как год назад, третьего декабря сходила в 34-ую школу. Выходя из здания, она поскользнулась на лестнице. Результат: переломы и сильные ушибы. Женщина утверждает, что этот случай отразился на том, что она впоследствии потеряла ребенка, и обвиняет в случившемся руководство учебного учреждения.

В это время в Новгородском травмпункте снятия гипса ждет Джамилия Тахирова. Ее несчастный случай постиг тоже третьего декабря, но уже года нынешнего. Возвращаясь с учебы по пешеходной дорожке на улице Большая Московская, девушка поскользнулась и сломала правую ногу. Зимой прошлого года таким же образом, и, кстати, тоже на Большой Московской студентка сломала левую.

Вместе с Джамилией в травмпункте еще десятки людей. Декабрь для медперсонала здесь - самый сложный месяц. С начала зимы каждый день в среднем сюда поступают по 6 человек получивших травмы, поскользнувшись на льду. Информацию о таких случаях передают в прокуратуру для выяснения обстоятельств.

Главный врач травмпункта отмечает, что в числе таких пациентов преимущественно люди пожилого возраста, а чаще всего, травмы новгородцы получают в удаленных от центра районах города.

За уборкой города от снега и за посыпкой противогололедной смеси на дороги Новгорода следит контрольно-административное управление. С первого декабря специалистами в адрес подрядчиков исполняющих муниципальный контракт было направлено уже около 80-ти предписаний о неудовлетворительном качестве выполненных работ.

У провинившихся подрядчиков есть 6 часов после окончания снегопада, чтобы убрать первостепенные улицы города и 32 часа – на все остальные. Правда зачастую им на помощь приходит сама небесная канцелярия, выдав очередную порцию снежных осадков с которой и время на уборку, опять обновляется, поэтому смотрите под ноги чаще и будьте осторожнее.



