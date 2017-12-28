



На двух перекрестках Великого Новгорода изменится схема проезда автотранспорта Елена Пилосова



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Работы ведутся в рамках муниципальной программы безопасности дорожного движения. Основные изменения коснуться двух перекрестков на Кочетова. Для жителей Западного микрорайона, особенно в утренние часы пик, движение здесь сродни стихийному бедствию. Регулярные пробки, проблемы выехать с примыкающих улиц, так же как и завернуть сюда. Аварии, например, на пересечении Кочетова – Коровникова стали уже привычным делом. Но уже завтра этот светофор начнет работать по принципу перекрестка Ломоносова-Зелинского.

По-новому стал работать светофор при въезде в город со стороны Новой Мельницы. Если раньше вереница машин двигалась только по одной полосе, то после реконструкции Нехинской, появилась вторая. Так что теперь одни спокойно поворачивают налево – на Кочетова, другие – едут прямо.

Но это еще не все запланированные работы. Сегодня начнется монтаж дополнительного освещения на 19 пешеходных переходах. Подобные уже есть на Нехинской у «круглого гаража», у мясокомбината и на державинском переходе к Магниту. По оценке специалистов, светодиоды в несколько раз увеличивают не только освещенность самого перехода, но и самих пешеходов.



