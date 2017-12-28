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Губернатор Андрей Никитин выступил с Посланием о положении Новгородской области и основных направлениях экономической и социальной политики
Анастасия Тэммо
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Губернатор Андрей Никитин выступил с Посланием о положении Новгородской области и основных направлениях экономической и социальной политики. Глава региона сделал акцент на задачах, которые стоят перед правительством в будущем году.
Это – не отчетный доклад, подчеркнул губернатор в самом начале. И действительно, выступление Андрея Никитина получилось динамичным и наполненным актуальными задачами. Отправная точка для дальнейших действий – то, что Новгородская область поверила в свое будущее. Руководство страны помогло и дальше готово помогать региону. Мы же должны оправдать это доверие, подчеркнул губернатор, добиваясь конкретных, видимых людям изменений.
От дорожной темы – к медицине. Акцент – на снижении смертности и улучшении качества обслуживания. Губернатор поручил провести широкую диспансеризацию населения и создать Единую диспетчерскую службу скорой помощи, интегрированную со службой 112. не будут забыты и сами медики. Новгородской правительство уже внесло в областную думу законопроект, предусматривающий крупные денежные выплаты врачам и фельдшера, приходящим работать в службу скорой помощи. Также в новом году будет сдан жилой дом для медработников.
Ремонт школ и детских садов продолжится. В числе поручений – разработать проектно-сметную документацию на строительство школы в Боровичах на 960 мест. Ну а Морской центр капитана Варухина станет Всероссийским ресурсным центром по подготовке кадров для пилотного и беспилотного судовождения. Кроме этого, губернатор инициировал создание общественного наблюдательного совета фонда капремонта с участием простых граждан. Что касается работы управляющих компаний, то в новом году будет сформирован их рейтинг на основании публичной оценки.
Необходимо и дальше работать над туристической привлекательностью региона. В числе новых проектов – Валдайская тропа и событийная площадка Новгородский торг. Еще один акцент – на качестве делового климата и работе руководителей муниципалитетов. Терпеть действия отдельных людей, которые пытаются использовать свою должность для решения личных вопросов губернатор не намерен, равно как и конфликты, и сведение счетов внутри своей команды. Времени на выяснение отношений у нас нет, поскольку именно от нашей с вами работы во многом складывается отношение к власти в стране, - подытожил Андрей Никитин.

28.12.2017 19:23 











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