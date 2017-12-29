



В преддверии Нового года в Новгородском музее-заповеднике на общем собрании коллектива подвели основные итоги работы



Фото Видео

2017-ый оказался насыщенным, абсолютное большинство планов и задумок удалось реализовать. Уходящий год запомнится множеством успешных проектов, выставок, интерактивных программ, окончанием архитектурной реставрации Белой башни, сотрудничеством с ведущими музеями страны.

Во время этой встречи не раз подчеркивали: самое главное в музее – это сотрудники, от смотрителей до научных работников. К слову, среди персонала – 1 доктор и 13 кандидатов наук, 14 заслуженных работников культуры. Для многих из находившихся в зале, профессия стала призванием на всю жизнь, не просто работой, а судьбой, биографией. И теперь специалисты сообща строят планы на год грядущий.

Лучшим сотрудникам Новгородского музея-заповедника вручили награды: грамоты и благодарности от Министерства культуры, областных и городских властей. И, конечно, пожелали новых творческих успехов.



