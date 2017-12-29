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Депутаты городской думы собрались на внеочередное заседание


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На повестке дня заседания думы Великого Новгорода стоял единственный вопрос – об организации голосования по отбору общественных территорий Великого Новгорода.
Согласно постановлению Правительства России, до конца года муниципалитетам необходимо определиться с порядком проведения грядущего референдума, который состоится в единый день выборов – 18 марта следующего года.
Перечень общественных территорий должна будет сформировать Администрация Великого Новгорода. Благоустройство запланировано по программе «Формирование современной городской среды», рассчитанной до 2022 года. Как пояснил собравшимся вице-мэр Павел Морозов, такой способ выбора территорий для горожан станет более удобен, чем проводимое в этом году интернет-голосование. В свою очередь депутат Антон Лобач предложил внести изменения в порядок голосования, чтобы выбранными оказались не только большие парки, но и малые территории.
Мнения депутатов разделились. Народные избранники рекомендовали специалистам мэрии продумать это предложение и подготовить соответствующую поправку к следующему заседанию. В итоге, большинством голосов проект организации и проведения голосования был принят.

29.12.2017 16:10 











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