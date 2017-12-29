



На совещании под руководством губернатора Андрея Никитина обсудили готовность служб Новгородской области к возможным ЧП на праздниках



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Из-за погодных условий главу региона в первую очередь интересовали возможные природные катаклизмы и ситуация на дорогах. Ситуация на дорогах области находится под круглосуточным контролем, - заверили главу региона в "Новгородавтодоре". Информация о любых нештатных ситуациях сразу попадает в Центр управления производством. Здесь в онлайн-режиме можно узнать о том, какие дороги обработаны противогололедными реагентами, а где случилось ЧП. Так, накануне в этот Центр поступил сигнал о пробке на мосту через реку Шегринка в Окуловском районе. Напомним, там фура заблокировала движение транспорта. На место сразу выехали специалисты "Новгородавтодора".

Сообщить о заторах или ненадлежащей уборке дорог может каждый житель области. Телефон центра - 8-800-550-80-53. С помощью телефона, точнее мобильного приложения, жители области теперь могут в он-лайн режиме узнать о пробках или ремонтных работах. Это стало возможным благодаря соглашению между "Новгородавтодором" и крупнейшей поисковой сетью Яндекс.



