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В новогодние праздники сотрудники МЧС и полиции несут службу в режиме повышенной готовности
Ирина Демендеева
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Относительно спокойно прошли праздничные дни и у новгородских спасателей. Они сейчас несут службу в режиме повышенной готовности. По сравнению с прошлым годом, выездов было меньше. Количество пожаров сократилось в два раза. Погибших не было.
Режим повышенной готовности сохранится у спасателей до девятого января. Под их пристальным вниманием в ближайшее время останутся объекты с массовым пребыванием людей, где будут проходить новогодние и рождественские гуляния.
А вот сотрудники Госавтоинспекции в первые дни нового года задержали пятьдесят пьяных водителей. Из них 9 человек уже привлекались к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде. Алкоголь в праздничные дни стал сопутствующей причиной и нескольких убийств.
Почти полторы тысячи раз за эти выходные дни обращались новгородцы в полицию с сообщениями о драках, кражах, обманах и убийствах. Самое резонансное сообщение поступило в дежурную часть утром 1 января.
Резонансным это убийство стало из-за отрубленной и выброшенной из окна головы погибшего. Таким образом подозреваемый решил избавиться от следов преступления. Голова упала под ноги гуляющему у дома ребенку. Преступник был задержан практически сразу.
Он до сих пор называет погибшего другом и не может понять, как банальная ссора переросла в жестокое убийство. И вместе с тем, 40-летний подозреваемый детально помнит, как вместе с 27-летним знакомым отмечал Новый год. Утром 1 января праздник продолжился. Было много водки. Конфликт возник, казалось бы, на пустом месте, но привел к жутким последствиям.
По факту этого ЧП Следственный Комитет Новгородской области возбудил уголовное дело. По ходатайству следователя, подозреваемый был взят под стражу. Под стражей сейчас находятся еще 2 человека. Их задержали на днях. Одну жительницу Малой Вишеры взяли за убийство своего знакомого во время подготовки к Новому году, а вторую - из областного центра за попытку зарезать друга. К счастью, медикам удалось вовремя оказать помощь пострадавшему, он выжил. В целом же, криминогенная обстановка в Новгородской области во время праздников относительно спокойная, - отметили полицейские.
04.01.2018 16:27 











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