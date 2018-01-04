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Новгородцы встретили Новый год у главной елки на площади Победы-Софийской
Аэлита Тошкина
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Тысячи новгородцев и гостей города после речи Президента, боя курантов и традиционного оливье с шампанским пошли на площадь Победы-Софийскую - на главную елку области. По традиции, душа жаждала уже не семейного, а народного гуляния с песнями и танцами до упаду.
Вместо заезжих гастролеров сцена была предоставлена каждому желающему смельчаку с любыми вокальными данными. В рейтинге караоке по-новгородски - ретро-хиты.
Допелись до народного голосования. В итоге звание лучшего новгородского соловья Нового года было присвоено Максиму Петрову. Молодой человек на бис подарил поклонникам своего баритона, естественно, «Песню про зайцев».
После жарких танцев и песен знакомые и незнакомые взрослые и дети спешили подарить друг другу, по традиции, новогодние пожелания. Пальма первенства - у покровителя 2018-го года - солнечного шпица Миши.
Общее настроение на подъеме тут же подхватили и первые лица области и города. Поздравления от официальных лиц были неофициальными и больше напоминали дружеские.
В 2 часа ночи яркую луну на новгородском небе затмил праздничный салют. Ночное небо озарилось тысячами разноцветных огней под общее ликование зрителей. Новогодний салют многие встречали во всеоружии — с мобильными телефонами. На этом Новогодье не завершилось. Новгородцы и гости города вновь соберутся на площади Победы-Софийской, чтобы снова всем вместе встретить светлое Рождество с самыми теплыми пожеланиями друг другу.

04.01.2018 16:45 











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