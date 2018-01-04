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Наступивший новый 2018 год принес ряд важных изменений
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Наступивший новый 2018-ый год принес ряд важных изменений. Так с 1 января нуждающиеся семьи могут получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Пенсии по старости увеличились на три и семь десятых процента, средняя прибавка составит 500 рублей. Дети, от которых матери отказались в роддоме, и подкидыши теперь станут получать социальные пенсии. Минимальный размер оплаты труда с 1 января составит 9489 рублей. А от размера МРОТ зависит повышение зарплат, больничных и других пособий. Вырастут и зарплаты бюджетников — их планируется увеличить на 4 процента. Повышение затронет военных, а также всех, кто работает в государственных органах, казенных, бюджетных и автономных учреждениях. С 1 января станет проще получить льготы по имущественному, транспортному и земельному налогам. Подтверждающие документы предоставлять в налоговую службу теперь не обязательно. Также в новом году россиян ждет и «налоговая амнистия». И, сразу несколько нововведений для автомобилистов. Во-первых, осторожнее стоит быть любителям тонировки. С января штрафы для них выросли в три раза. А тем, кто дорожит своими правами, к штрафам стоит относиться повнимательнее: в 2018 году судебные приставы получили право приходить к автолюбителям, накопившим их более чем на 10 тысяч рублей. Во дворах же в ближайшее время появятся новые знаки, ограничивающие скорость до 10–20 километров в час. Эти территории будут называться «зонами успокоенного движения».
04.01.2018 17:16 











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