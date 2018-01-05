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Новгородский музей-заповедник приглашает провести Сочельник, посмотрев вертепное представление, и посетить выставку, связанную с Рождеством
Лилия Кудряшова
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Новгородский музей-заповедник приглашает новгородцев провести канун Рождества (напомним, что именуется он Сочельник) так, как проводили его наши предки: посмотрев вертепное представление. А заодно познакомиться с мини-выставкой, тематически связанной с Рождеством. Состоится представление 6-го января в подцерковье храма Жен Мироносиц, там же расположилась и выставка «Когда приходит Рождество».
Именно эту версию вертепного представления без всякого преувеличения можно назвать премьерой. Сотрудники Новгородского музея-заповедника подготовили его по записям русского этнографа Виноградова. Совершая путешествие на Нижегородскую ярмарку в 1902-ом году, он встретил там новгородских вертепщиков, которые рассказали ему о своих традициях. Уникален и сам вертеп – центральный элемент всего действа. Это точная копия того, что хранится сейчас в фондах Российского этнографического музея в Петербурге.
Посмотрев представление, нужно обязательно подойти к двум витринам, где расположилась небольшая выставка «Когда приходит Рождество». Здесь можно увидеть более полусотни экспонатов из нового фонда игрушки Новгородского музея-заповедника. Это тоже вертепы, но на этот раз из Европы: Германии, Польши, Франции и даже из Африки. Интересно, что каждый из них передает национальный колорит той страны, где они были созданы.
Напомним, что еще раз вертепное представление можно увидеть именно в тот момент, когда оно и должно происходить – в Сочельник, то есть в канун Рождества, 6-го января. Всех желающих ждут в подцерковье Храма Жен Мироносиц в пять часов вечера. А выставка будет работать вплоть до 19-го января.

05.01.2018 15:36 











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