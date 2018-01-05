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|О том, как пройдет в Великом Новгороде Рождество, журналистам рассказали организаторы праздника
Новгородцев и гостей города ждет немало сюрпризов - звучащий Вертеп, фестиваль колядок, рождественские угощения со всего мира. Основные мероприятия по традиции пройдут на площади Победы-Софийской. По заверениям организаторов, каждому найдется занятие по душе.
Большую программу подготовила и Новгородская митрополия. В Рождественские дни на площадках города выступят творческие коллективы воскресной школы, пройдут театрализованные представления. Одним из ярких событий станет первая за всю историю Великого Новгорода этнодискотека (ее организатором выступил Новгородский Университет). А 12 января на фрегате "Флагман" ждут всех желающих научиться русским танцам. Дресс-кода для мужчин нет, а вот девушки должны прийти в длинной юбке.
Новшеством станут и круглые столы по теме Рождества, а также бесплатные
угощения для гостей праздника. На большие рождественские каникулы в Великий Новгород приедут творческие коллективы из Белоруссии, Санкт-Петербурга и Москвы.
|05.01.2018 15:42
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