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В Новгородской области продолжается операция «Нетрезвый водитель»
Оксана Шведова
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Только за первые дни новогодних каникул сотрудники Госавтоинспекции выявили 78 любителей сесть за руль прямо из-за праздничного стола. Сегодня ночью спецвзвод ГИБДД работал в Шимском районе.
Руководство дает задания инспекторам, распределяет по точкам, на борьбу с нетрезвыми водителями отправляется 4 экипажа спецвзвода ДПС. Позиции занимают в людных и укромных местах: возле супермаркетов, автовокзала, на въезде и выезде из поселка, там, где чаще всего попадаются водители «под градусом». Пьяного за рулем, говорят инспекторы, за долгие годы службы они научились определять не только по запаху, а и на глаз.
Отговорки у всех нетрезвых любителей покататься одинаковые: пил вчера, позавчера, вообще не пил, выпил бутылочку пива. Однако уйти от ответственности не удается никому. Так, в прошлом году, по всей области было выявлено 3000 нетрезвых водителей. А в 2016-ом - 3700. Цифра падает, говорят сотрудники ГИБДД, во многом благодаря внушительной сумме штрафа и угрозе лишения прав.
За несколько часов работы ни одного пьяного водителя в Шимске, к счастью, не поймали, но нарушителей правил ПДД было немало. Шимчане получили штраф за просроченную страховку, превышение скорости, отсутствие знака о наличии шипованной резины. За рейд было составлено 34 протокола.
В ночь рейда ни одного пьяного водителя сотрудники ГИБДД так и не задержали, отсутствие ДТП тоже порадовало. Всего в поселке было выявлено 34 нарушения правил дорожного движения. Рейды по поимке нетрезвых водителей продолжатся до 8 января и пройдут во всех районах области.
05.01.2018 15:51 











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