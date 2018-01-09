



7 января новгородцы встретили Рождество Христово Елена Пилосова, Юрий Левиков



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7 января новгородцы встретили Рождество Христово. Торжества начались накануне с праздничных богослужений в храмах. А у новогодней ели на площади Победы-Софийской в сочельник зажглась Вифлеемская звезда.

Несмотря на ненастную погоду, горожане стали собираться на центральной площади города задолго до начала сочельника. Ведь Рождество – один из самых главных христианских праздников не только в религиозном, но и народном календаре. В простом поздравлении «С Рождеством!», даже не всегда до конца осознаваемом, а потому, что так принято, люди согревают друг друга верой в счастье и надеждой на лучшее.

Рождественский Вертеп, установленный возле новогодней ели, напомнил о величайшем событии в евангельской истории – пришествии в мир Христа. Когда пастыри поклонились младенцу, а восточные мудрецы – волхвы принесли новорожденному дары: золото как царю, ладан как богу и смирну как человеку.

С праздником всех присутствующих поздравил Митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Владыка освятил главное рождественское блюдо – сочиво, которое, по церковному уставу, принято употреблять именно в этот день. Вот уже третий год подряд праздничное угощение для новгородцев православные волонтеры готовят по рецепту трапезной Покровского Собора.

Как знак о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа, и над Рождественским Вертепом зажглась Вифлеемская звезда. Ведь, по монастырскому уставу, вкушать сочиво можно было только по завершению литургии, после появления первой вечерней звезды.

На следующее утро в Софийском соборе Новгородского кремля прошла праздничная служба. Ее провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

Кульминацией рождественских мероприятий в Великом Новгороде по традиции стал праздник, который прошел у главной городской елки.

Ритмы оркестра заполняли Софийскую площадь и некоторые гости даже танцевали. Между тем, представители различных церковных приходов, готовились привечать гостей – поздравлять их с Рождеством и угощать по случаю праздника.

Девочки развешивали на елке сувениры, выполненные собственными руками. И каждая из поделок, сделанных из глины, напоминала о светлом празднике Рождества.

Тем временем, главные события разворачивались на сцене.

Там звучали рождественские гимны, следом включили видеообращение патриарха Кирилла, а после к микрофону вышел губернатор Андрей Никитин.

Поздравлений с Рождеством было множество и каждое казалось светлым, добрым и поучительным. Собственно, ничего удивительного, сам праздник такой.





