Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





7 января новгородцы встретили Рождество Христово
Елена Пилосова, Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
7 января новгородцы встретили Рождество Христово. Торжества начались накануне с праздничных богослужений в храмах. А у новогодней ели на площади Победы-Софийской в сочельник зажглась Вифлеемская звезда.
Несмотря на ненастную погоду, горожане стали собираться на центральной площади города задолго до начала сочельника. Ведь Рождество – один из самых главных христианских праздников не только в религиозном, но и народном календаре. В простом поздравлении «С Рождеством!», даже не всегда до конца осознаваемом, а потому, что так принято, люди согревают друг друга верой в счастье и надеждой на лучшее.
Рождественский Вертеп, установленный возле новогодней ели, напомнил о величайшем событии в евангельской истории – пришествии в мир Христа. Когда пастыри поклонились младенцу, а восточные мудрецы – волхвы принесли новорожденному дары: золото как царю, ладан как богу и смирну как человеку.
С праздником всех присутствующих поздравил Митрополит Новгородский и Старорусский Лев. Владыка освятил главное рождественское блюдо – сочиво, которое, по церковному уставу, принято употреблять именно в этот день. Вот уже третий год подряд праздничное угощение для новгородцев православные волонтеры готовят по рецепту трапезной Покровского Собора.
Как знак о явлении звезды на Востоке, возвестившей о рождении Христа, и над Рождественским Вертепом зажглась Вифлеемская звезда. Ведь, по монастырскому уставу, вкушать сочиво можно было только по завершению литургии, после появления первой вечерней звезды.
На следующее утро в Софийском соборе Новгородского кремля прошла праздничная служба. Ее провел митрополит Новгородский и Старорусский Лев.
Кульминацией рождественских мероприятий в Великом Новгороде по традиции стал праздник, который прошел у главной городской елки.
Ритмы оркестра заполняли Софийскую площадь и некоторые гости даже танцевали. Между тем, представители различных церковных приходов, готовились привечать гостей – поздравлять их с Рождеством и угощать по случаю праздника.
Девочки развешивали на елке сувениры, выполненные собственными руками. И каждая из поделок, сделанных из глины, напоминала о светлом празднике Рождества.
Тем временем, главные события разворачивались на сцене.
Там звучали рождественские гимны, следом включили видеообращение патриарха Кирилла, а после к микрофону вышел губернатор Андрей Никитин.
Поздравлений с Рождеством было множество и каждое казалось светлым, добрым и поучительным. Собственно, ничего удивительного, сам праздник такой.
09.01.2018 16:23 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .