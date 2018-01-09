



Новый год для сотрудников МЧС Новгородской области начался относительно спокойно



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В новогодние каникулы в Новгородской области были зафиксированы 18 пожаров. Это в два раза меньше, чем в начале 2017-го, - сообщили в региональном управлении МЧС. Статистика по погибшим также лучше, чем в январе прошлого года, но к сожалению без жертв не обошлось. Так, 7 января на пожаре погибли два жителя деревни Нащи. На следующий день жертвой пожара оказался житель Великого Новгорода. Предварительно, причиной возгорания в областном центре стало неосторожное обращение с огнем. Отсутствие бдительности, скорее всего, послужило также причиной пропажи двух мужчин в Холме. Их ищут с 5 января.

И новогодние, и рождественские праздники в Новгородской области прошли без ЧП, - отметили спасатели. В целом, этот год для сотрудников чрезвычайного ведомства начался относительно спокойно. Во многом благодаря теплой погоде.



