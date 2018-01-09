



В правительстве Новгородской области подвели итоги праздничной декады



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В правительстве Новгородской области подвели итоги праздничной декады. Без происшествий, разумеется, не обошлось, но судя по цифрам отчетности в этом году показатели лучше, чем за аналогичный период прошлого года. Скорую помощь за десять дней праздников вызывали более четырех тысяч раз, пик пришелся на первые дни января. В числе основных причин обращений к медикам - проблемы сердца и сосудов, зачастую связанные с алкоголем, болезни органов пищеварения и простуда. Травматологам повезло больше, благодаря теплой и сырой погоде с ушибами и переломами за помощью обратились только 500 человек, причем детей в этом списке в разы меньше, чем в предыдущие годы. Отсутствие капризов небесной канцелярии в лучшую сторону сказалось также на дорожной обстановке и работе ЖКХ.

Если кратковременных остановок котельных новгородцы не заметили, то проблемы с водой некоторые ощущали двое суток. Так без воды во время праздников остался один дом в областном центре и около 20 - в Сольцах.

Солецкий случай губернатор попросил подробно отразить в справке, с предоставлением всех материалов о состоянии сетей. Кроме того, Андрей Никитин сделал акцент на дальнейшей работе отрасли. С этого года за строительство, ЖКХ и ТЭК будет отвечать Валерий Пикалев – эти отрасли он будет курировать в качестве заместителя председателя правительства региона. До этого Пикалев возглавлял управление «В» службы безопасности Президента, которое обслуживает резиденцию главы государства в Валдайском районе.



