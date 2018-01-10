



В Музее деревянного зодчества «Витославлицы» начали отмечать Святки Аэлита Тошкина



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Согласно народному календарю, Святки длятся 12 дней и завершаются 18 января в Крещенский сочельник. Больше тысячи желающих отметить праздник зимнего солнцеворота пришли в Витославлицы. В каждом дворе звучали задорные песни под гармонь, и гости праздника играли в народные игры, привезенные из новгородской глубинки. К примеру, жители парфинской деревни Сергеево играют в древнерусский боулинг, согласно традициям предков, где вместо шаров - наливные яблочки, а вместо дорожки - расписные желоба.

А вот жители волотовских Ратиц и Гориц знают старинный обряд наметания благополучия и здоровья.

Праздника было много. Гости едва успевали побывать на всех полянах. Налево пойдешь - на азартную битву добрых молодцев попадешь...

Прямо пойдешь - фольклорных звезд встретишь. Ансамбль «Дивья» Трубичинского ДК славил Христа громче всех.

Ну а направо повернешь - встретишь колядовщиков, на достаток и здоровье не жалели для ряженных ничего, а иначе нельзя. Тем кто не даст пирога - сведут корову за рога, а кто не даст ветчины - расколют чугуны.

Внезапный снегопад не испугал краснощеких разгулявшихся гостей, а лишь добавил праздничного жару, тем более, что в кармашке шуточного упитанного кабанчика всем нашлось доброе пожелание: добрый снег на Святки к щедрому урожаю.



