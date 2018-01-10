Новгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компанияНовгородская государственная телевизионная и радиовещательная компания
Государство
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В Мире

  О КАНАЛАХ


   О компании


   Радио России - Великий Новгород


   Вести - Великий Новгород


   ЛЕНТА НОВОСТЕЙ


   Интернет-вещание


   ПРИШЛИТЕ НОВОСТЬ


   Для рекламодателей




  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ


   "Вести - Великий Новгород" на канале "Россия-1"


   Радио "Славия"


    ГТРК "Славия" на канале "Россия-24"




ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

   Новгородская область


   Великий Новгород






НОВОСТИ





В Новгородской области продолжается благотворительный марафон «Рождественский подарок»
Юрий Левиков
Фото  Видео репортаж Видео
В Новгородской области продолжается благотворительный марафон «Рождественский подарок». За три с половиной недели на его счёт перечислено более тридцати трех миллионов рублей. На интерактивные телефонные номера поступило 3900 звонков на сумму около полумиллиона рублей. Благотворительные пожертвования сделали десять тысяч жителей и почти тысяча организаций.
Напомним, в этом году рождественский марафон посвящён семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В одной из них побывал наш корреспондент.
Когда-то Елене Алексеевне казалось, что даже трое детей - это много, но время шло и теперь их в семье пятеро ребятишек. В кроватке просыпается самая маленькая, трехмесячная Кира и просится к маме на ручки.
Этот дом семья Шуваловых купила недавно, теперь своими силами делают ремонт. Вот получилось отложить немного денег – переклеили часть обоев, но глобальное обновление дома еще впереди.
Сейчас самая насущная проблема – это старые окна. Кое-где внутренних рам нет, в холода спасаются тем, что завешивают окна одеялами.
Непросто создать и комфортные спальные места для всех детей. Сейчас Елена Алексеевна мечтает о двухъярусной кровати, которую можно было бы поставить в комнате для девочек.
Конечно, воспитывать пятерых детей непросто, но родители уверяют, что уже привыкли, тем более старшие дети помогают. Выручает и небольшое хозяйство – огород, да скотный двор. Овощи – в основном свои, молоко и яйца – тоже домашние, но самое главное – родители и детей с малых лет к труду приучают.

10.01.2018 16:32 











 Архив новостей





 Реклама




 Программы
Вести - Великий Новгород
ГТРК "Славия youtube
Вести - Дежурная часть
Вести - События недели
Деловые Вести
Новгород Советский
Новгородское радио "Славия"
Радио "Маяк" в Великом Новгороде
Газета Новгород









© 2018 ГТРК «Славия». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22..08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Директор ГТРК «Славия» - Даревский Сергей Иванович. Редактор сайта ГТРК «Славия» - Боронина Наталья Георгиевна. Телефон редакции сайта +7(8162) 639155. Электронная почта news@novgorod.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .