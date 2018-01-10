



В Новгородской области продолжается благотворительный марафон «Рождественский подарок» Юрий Левиков



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В Новгородской области продолжается благотворительный марафон «Рождественский подарок». За три с половиной недели на его счёт перечислено более тридцати трех миллионов рублей. На интерактивные телефонные номера поступило 3900 звонков на сумму около полумиллиона рублей. Благотворительные пожертвования сделали десять тысяч жителей и почти тысяча организаций.

Напомним, в этом году рождественский марафон посвящён семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В одной из них побывал наш корреспондент.

Когда-то Елене Алексеевне казалось, что даже трое детей - это много, но время шло и теперь их в семье пятеро ребятишек. В кроватке просыпается самая маленькая, трехмесячная Кира и просится к маме на ручки.

Этот дом семья Шуваловых купила недавно, теперь своими силами делают ремонт. Вот получилось отложить немного денег – переклеили часть обоев, но глобальное обновление дома еще впереди.

Сейчас самая насущная проблема – это старые окна. Кое-где внутренних рам нет, в холода спасаются тем, что завешивают окна одеялами.

Непросто создать и комфортные спальные места для всех детей. Сейчас Елена Алексеевна мечтает о двухъярусной кровати, которую можно было бы поставить в комнате для девочек.

Конечно, воспитывать пятерых детей непросто, но родители уверяют, что уже привыкли, тем более старшие дети помогают. Выручает и небольшое хозяйство – огород, да скотный двор. Овощи – в основном свои, молоко и яйца – тоже домашние, но самое главное – родители и детей с малых лет к труду приучают.



