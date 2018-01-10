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В Новгородском районном суде начался процесс по делу бывшего вице-мэра областного центра Вадима Фадеева
Вадим Алексеев
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В Новгородском районном суде начался процесс по делу бывшего вице-мэра областного центра Вадима Фадеева. Само его задержание полтора года назад стало большой неожиданностью, а предъявленное обвинение и вовсе вызвало настоящий шок.
Состояние Вадима Фадеева перед судом вряд ли можно назвать подавленным, он оборачивается на нашу камеру и улыбается. Еще накануне пресс-служба суда оповестила, что уже принято решение о проведении процесса в закрытом режиме. Это и не удивительно - среди пострадавших - несовершеннолетние, а речь идет о нескольких фактах развратных действий и даже мужеложстве.
Вице-мэра Вадима Фадеева на крыльце администрации Великого Новгорода задержали 26 мая 2016 года. Руки чиновнику не выкручивали и лицом в пол не укладывали, просто вежливо попросили проследовать в автомобиль. В первые минуты журналисты спрашивали: за что - за взятку, превышение полномочий? Но информация о распространении порнографии с участием несовершеннолетних и о развратных действиях звучит как гром среди ясного неба.
Преступную деятельность Вадим Фадеев вел через социальную сеть «Вконтакте», разумеется, под вымышленным именем. Следствие инкриминировало ему 38 преступных эпизодов: размещение пикантных видеороликов, развратная переписка и обмен соответствующими фотографиями, встречи с несовершеннолетними. Это дело расследовала следователь по особо важным делам СУ СК России по Новгородской области Дина Пальчук. Для того чтобы довести его до суда, пришлось провести несколько десятков экспертиз и работать не только в Великом Новгороде.
Есть казенная формулировка: «Собрана достаточная доказательственная база». Что под ней кроется? К примеру, в изъятом смартфоне у Вадима Фадеева нашли массу пикантных фотографий, как с его участием, так и с несовершеннолетними. А присланные Фадеевым такие же снимки обнаружили в телефонах потерпевших в других регионах. На опознании те, кто лично контактировал с Вадимом Фадеевым, обоюдно указали на него. Наверное, поэтому ни подсудимый, ни адвокат даже не обсуждают вину, они просто отказываются от дачи показаний.
10.01.2018 16:47 











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