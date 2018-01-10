



В Новгородской области исполнительная власть разделится на правительство и администрацию губернатора



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Минимум 300 миллионов рублей бюджетных денег удастся сэкономить благодаря созданию в Новгородской области новой структуры органов исполнительной власти. Об этом журналистам на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора и руководитель его администрации Сергей Сорокин.

Уже сегодня затраты сократились на 15 процентов. В основном это касается сферы закупок, в плане обеспечения специалистов канцелярскими товарами и другими необходимыми для работами материалами и техникой. Всеми закупками (кроме узкопрофильных, например, медицинских аппаратов) теперь занимается администрация губернатора.

Что касается структуры нового правительства, то оно теперь состоит из 13 министерств, 6 комитетов и 2 инспекций. Среди новых – министерство инвестиционной политики. Все эти ведомства теперь будут решать свои, профильные вопросы, не отвлекаясь на юридические или финансовые проблемы.

В связи с изменениями в структуре исполнительной власти, пришлось сократить почти двести человек, - признался Сергей Сорокин, - зато зарплаты оставшимся удалось поднять. Так, обычные специалисты получат на 17 процентов больше, а председатели комитетов на 12. Изменения коснутся и расположения министерств и комитетов. По возможности их сосредоточат на одном этаже Дома советов, но не исключено, что некоторые из них переедут в другие здания. Делается это для удобства посетителей. Впрочем, в конечном итоге все нововведения в структуре органов исполнительной власти принесут пользу новгородцам, - уверен Сергей Сорокин. Ведь, чем эффективнее будут работать власти, тем лучше будут жить жители области.



