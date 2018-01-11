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В Правительстве области обсудили проект Новгородского Университета по созданию Центра молодежных инициатив
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В Правительстве области обсудили проект Новгородского Университета по созданию Центра молодежных инициатив. Называться он будет «Молодые новгородцы». А поддержку на его реализацию планируется получить из Фонда социальных проектов в рамках так называемой Акселерационной программы. Пока о признании идеи говорить рано. Студентам еще предстоит пройти в полуфинал. Главная цель проекта - объединение молодежи области в работе по интересам. Будь то волонтерство, интеллектуальные игры или экологические акции.
Руководитель комитета культуры областного центра Константин Хиврич заметил, что при НовГУ уже существуют и волонтеры, и клубы по интересам, спортивные секции, экологические объединения.
Все замечания и пожелания студенты пообещали учесть. В особенности то, что Центр «Молодые новгородцы» должен стать универсальным помощником для каждого жителя области.
11.01.2018 18:10 











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