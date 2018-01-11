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Журналистам продемонстрировали автобусы, которые доставили в Великий Новгород из Москвы. Напомним, городской автобусный парк пополнился 49 «Волжанинами» и МАЗами. Пока они проходят техническое обслуживание, получают страховку и регистрируются в ГИБДД. Планируется, что московский транспорт заменит старые 20-летние новгородские автобусы на наиболее популярных маршрутах: таких, как 4, 6, 19 и 20. Напомним, это обновление транспортного парка стало возможным благодаря договоренности губернатора Новгородской области и мэра Москвы.

Александр Дмитриев, водитель «Волжанина», который будет ходить по шестому маршруту, уже успел проверить новую технику непосредственно на дороге. Он перегонял автобус из Москвы в Великий Новгород. Нареканий к техническому состоянию машины у него нет, необходимо только учесть особенности ее поведения на поворотах. На таких автобусах «вынос задней части» достигает полутора метров (на «Икарусах» он меньше). Поэтому на узких дорогах или сложных перекрестках придется быть внимательнее не только водителю автобуса, но и всем участникам дорожного движения. Впрочем, генеральный директор ОАО «Автобусный парк» Иван Поступаленко уверен, что проблем удастся избежать.

Плюсы МАЗов и «Волжанинов» - в их вместимости, они могут перевозить до полутора сотен человек. А низкие полы с выдвижной частью обеспечат беспроблемный доступ для пассажиров с колясками и инвалидов. Для автобусного парка новый транспорт – большое подспорье. Не секрет, что состояние машин, которые задействованы на городских маршрутах сегодня, далеко от идеального.



