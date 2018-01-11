



Пилотный проект по созданию информационной системы «Цифровая школа» на базе новгородской школы №36 успешно реализован Юрий Левиков



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В школе №36 цифровые технологии используются с порога – ученик прикладывает специальную карту к считывающему устройству. Та же карта позволяет купить обед в столовой, взять или наоборот сдать книги в библиотеке тоже можно при помощи умного устройства. Да и сами издания библиотекарю теперь не нужно записывать в читательский билет, достаточно считать штрихкод на обложке.

Но и это не предел. Цифровые технологии помогают в работе бухгалтеру и психологу. В первом случае видно, какие дополнительные платные услуги наиболее востребованы, во втором – какова психологическая обстановка в каждом из классов. Директор школы Светлана Матвеева подытоживает на совещании опыт работы новой системы, а окружающие не устают новшествам удивляться.

Цифровая школа – это лишь один пример из 26. Именно столько учреждений из сферы образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и спорта приняли участие в пилотном проекте. На так называемом губернаторском месте все данные из разных отраслей суммируются, – показывают разработчики. Далее, если в каком-то направлении возникают сложности, можно реагировать практически он-лайн.

С одной стороны, новая система дает удобство пользователям, с другой – позволяет властям держать руку на пульсе. Андрей Никитин попросил подобные губернаторскому рабочие места создать и для глав районов, чтобы они сами отчетливо видели проблемы и работали над их решением. А подобные цифровые проекты планируют тиражировать на другие учреждения, ведь практика показала успешность их внедрения.



