



В Правительстве области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав



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Один из первых декретов, принятых Советской властью, был о комиссиях для несовершеннолетних. Он вышел в свет 14 января 1918 года. С тех пор служба претерпела немало преобразований, всегда выполняя, при этом, свою главную задачу – защищать детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды.

Что касается результатов работы, то по итогам прошлого года количество правонарушений, совершенных подростками, сократилось на 10%. В этом, как подчеркнул Андрей Никитин, заслуга сотрудников комиссий и учреждений системы профилактики. Сегодня лучшие работники комиссий, а они созданы как в областном центре, так и в каждом районе, были отмечены почетными грамотами правительства региона и благодарственными письмами губернатора. Среди награжденных –Татьяна Ефимова.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам службы, которые много лет отдали работе с детьми. Их вклад был отмечен областной комиссией по делам несовершеннолетних.



