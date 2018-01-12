



В Великом Новгороде выросло число аварий с участием пешеходов Ирина Демендеева



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Только с начала года произошло четыре случая, в результате которых три человека получили травмы, один погиб. 2 января сбили женщин на улицах Ломоносова и Октябрьской. Обе переходили дороги по нерегулируемым пешеходным переходам. 9 января под колеса машины попал ребенок, он также шел по пешеходному переходу на улице Федоровский ручей. И уже на следующий день вновь на пешеходном переходе на улице Великой сбили женщину.

В 2017 новгородцы 86 раз попадали под колеса автомобилей, четверо погибли. Самые проблемные переходы на улицах Студенческой, Хутынской, Ломоносова, Псковской и Кооперативной. Впрочем, порой пешеходы сами провоцируют аварии, - говорят сотрудники ГИБДД. Так, по их вине в прошлом году произошло 39 ДТП.

Дежурства вблизи разных пешеходных переходов проходят в Великом Новгороде каждый день. И такая мера дает свои плоды. Едва увидев машину с проблесковыми маячками, и водители, и пешеходы сразу демонстрируют свою законопослушность.



