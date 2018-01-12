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Работники прокуратуры отмечают свой профессиональный праздник
Юрий Левиков
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В областной филармонии в день профессионального праздника чествовали работников прокуратуры.
Соблюдение законов и восстановление прав граждан – вот ключевые тезисы в работе прокуратуры. А вопросов, требующих вмешательства контролирующих органов год от года становится всё больше. Тем не менее, 2017 год можно признать завершенным успешно, - подвел итог прокурор области Андрей Гуришев.
О вопросах, которые приходится решать изо дня в день, рассказал нам прокурор Демянского района Алексей Рубцов, признанный лучшим по профессии. Значительно больше внимания уделили проблемам экологии и, конечно, старались защищать права граждан, к примеру, детей-сирот и их законное право в получении жилья.
Весомую роль прокуратуры в жизни области подчеркнул и губернатор Андрей Никитин. Работники надзорного ведомства - неизменные помощники в решении социально-экономических проблем, а кроме того, одни из ключевых борцов с коррупцией.
Председатель областной думы Елена Писарева, в свою очередь, отметила участие прокуратуры при принятии областных законов. Не все проекты нормативных актов получают поддержку надзорного ведомства, но компромисс находят зачастую.
Многих работников прокуратуры за успехи в службе отметили наградами и различными поощрениями. Особые слова благодарности звучали в адрес ветеранов ведомства, которые и сегодня передают опыт новым поколениям стоящих на страже закона.


12.01.2018 18:27 











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