



На объездной дороге посёлка Любытино было обнаружено тело младенца



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На объездной дороге посёлка Любытино обнаружили тело младенца. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следственное Управление Следственного Комитета Российской Федерации по Новгородской области обращается к жителям Новгородской области, очевидцами данного преступления, либо располагающим информацией о женщинах, исход беременности которых не известен, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам +7(911)626-27-77 или 02.



