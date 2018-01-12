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НОВОСТИ | Происшествия


На объездной дороге посёлка Любытино было обнаружено тело младенца
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На объездной дороге посёлка Любытино обнаружили тело младенца. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Следственное Управление Следственного Комитета Российской Федерации по Новгородской области обращается к жителям Новгородской области, очевидцами данного преступления, либо располагающим информацией о женщинах, исход беременности которых не известен, с просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефонам +7(911)626-27-77 или 02.
12.01.2018 18:37 











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