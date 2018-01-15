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Благотворительный марафон «Рождественский подарок» собрал рекордную сумму — более 77 миллионов рублей
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Впервые за 26 лет существования благотворительный марафон «Рождественский подарок» собрал рекордную сумму — более 77 миллионов рублей, причем средства еще продолжают поступать. Торжественная церемония закрытия акции добра и милосердия прошла на сцене Новгородской областной филармонии. Губернатор Андрей Никитин поблагодарил всех, кто откликнулся на призыв помочь семьям с детьми, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Среди благотворителей - и руководители крупных предприятий, и бизнесмены, и более 20 тысяч простых новгородцев. Максимальная сумма пожертвования составила 5 миллионов, минимальная 50 рублей. Но каждый вклад будет отправлен по назначению. Поблагодарив всех, кто участвовал в «Рождественском марафоне», губернатор отметил, что традиции милосердия не заканчиваются рамками этой благотворительной акции. Под девизом «Давайте делать добро ближнему» в области пройдет весь этот год.
Андрей Никитин вручил благотворителям, внёсшим миллионные пожертвования в фонд марафона памятные сувениры: эксклюзивные работы народного художника России Бориса Непомнящего и именные благодарственные письма. Кроме того, из общей копилки марафона сертификат на сумму 700 тысяч рублей губернатор вручил руководителю самодеятельного народного театра «Жест» Надежде Назаровой на приобретение 5 мобильных инвалидных кресел. Теплые слова благодарности всем, кто откликнулся на чужую боль передала и председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.
Официальная церемония закрытия акции «Рождественский подарок» завершилась творческим подарком музыкального театра «Водевиль».

15.01.2018 14:44 











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