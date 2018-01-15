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В Новгородском отделении пенсионного фонда состоялась пресс-конференция по ежемесячным выплатам семьям при рождении первого и второго ребенка
Елена Пилосова
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В Новгородском отделении пенсионного фонда состоялась совместная с региональным министерством труда и соцзащиты пресс-конференция. Тема - ежемесячные выплаты семьям при рождении первого и второго ребенка.
Пресс-конференция совместная была организована не случайно. Выплатами на первого ребенка занимается соцзащита, на второго – Пенсионный фонд. В обоих случаях выплата одинакова, но для каждого региона она индивидуальная и зависит от прожиточного минимума ребенка. В Новгородской области эта сумма – 10176 рублей.
Кто может рассчитывать на выплаты, какие действуют условия для её получения и рассказали специалисты двух ведомств на пресс-конференции. По видеосвязи в ней участвовали все районы области. Что касается выплаты на первого ребенка – то такая поддержка государством предоставляется впервые, как и на второго ребенка - только нуждающимся семьям, в которых малыш появился после первого января 2018 года и где доход не превышает полтора прожиточного минимума на каждого члена семьи – 16785 рублей.
Заявления по выплате на первого ребенка принимают в комплексном центре социальных услуг, филиалы которого есть в каждом районе, на второго ребенка – в отделениях пенсионного фонда и МФЦ. Пакет документов единый – паспорт, СНИЛС, свидетельство о рождении, справка о доходах. Но, в отличие от материальной поддержки на первого ребенка, выплаты на второго пойдут уже из средств материнского капитала.
Сроки рассмотрения заявлений, как заверили руководители ведомств, сократят до минимума. Правда, свое право на выплату в последующие полгода семье придется подтвердить повторно.
По предварительным данным, озвученным на встрече, в пенсионный фонд за адресной поддержкой могут обратиться 50% новгородских семей, а в соцзащиту и все 80, где родится первый малыш.


15.01.2018 14:47 











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