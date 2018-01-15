



СК проводит доследственную проверку по факту смерти четырех новорожденных от неизвестной инфекции в роддоме Великого Новгорода



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После публикации в сети Интернет информации о том, что в начале декабря 2017 года от неизвестной инфекции в роддоме Великого Новгорода внезапно умерли четыре новорожденных ребенка, СК проводит доследственную проверку. В ее ходе будут установлены все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будет принято процессуальное решение. «Вести» связались с главным врачом областного клинического родильного дома Валерием Мишекуриным. Информация частично подтвердилась.



