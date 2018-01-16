



В Музее деревянного зодчества "Витославлицы" шумно и весело встретили Святки Анастасия Тэммо



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Вспоминали старинные русские традиции и в Музее деревянного зодчества Витославлицы. Здесь шумно и весело встретили святки. Специально по этому поводу здесь подготовили большую программу с гаданиями, которыми, традиционно, больше всего интересовались девушки.

Мечты не меняются. О счастливом замужестве во время гаданий, думали, кажется абсолютно все девушки. Благо, способов заглянуть в свое будущее было великое множество. В ход шло буквально все: и подвенечная дуга, под которой нужно было хорошенько раскрутиться, а после – увидеть в темноте свою судьбу, и, конечно, зеркала.

В помощь забывчивым – гадание с именами. Вариантов, как мы убедились, было немало. Однако даже здесь случались даже роковые совпадения.

Считалось, что максимально точные гадания получаются в рождественский и крещенский сочельники, а также в канун Васильева дня – под Новый год по старому стилю. Именно с этого вечера начинались страшнЫе вечера. Поскольку по народным преданиям, именно в эти дни нечистая сила буйствовала особо. Именно к ней, перебарывая страх, по ночам девушки ходили в баню или овин, на перекресток дорог и к проруби. Словом, туда, где водилась нечистая сила, которая могла помочь заглянуть в будущее.

Альтернатива такому развлечению – подблюдные гадания. Сеансы предсказаний в деревенской избе шли в режиме нон-стоп. Неизбежно определяя того, кого ждет переезд, прибавление в семействе или богатство.

Конь Уголек свою работу в этот святочный вечер выполнял молча. Сбудется или не сбудется загаданное желание на этот раз зависело от того, свалит он жердь или нет.

Под уздцы Уголька водили целыми семьями, так же дружно и шли топить воск на костре, чтобы после вылить его в котел с водой и посмотреть на то, что получилось.

Искать ответ на вопрос, какое ждет будущее, можно было буквально везде. Музейные работники смеялись, конечно, в 21-ом веке можно гадать на суженого-ряженого даже с помощью мобильного телефона – в Интернете есть теперь и такие варианты гаданий. Но, как ни крути, а новые способы узнать будущее все ж таки уступают таинственным и, главное, проверенным обрядами далекого прошлого.



