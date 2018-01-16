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В Великом Новгороде в центре «Диалог» впервые прошел «Ганзейский бал»
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Главными участниками светского мероприятия в стиле прошлых веков стали старшеклассники и педагоги школы №36, которые с удовольствием танцевали полонез, кадриль, мазурку и в перерывах между танцами слушали исторические зарисовки о традициях таких балов.
Среди танцующих на балу были и участники клуба исторического танца «Гельвеция». Они реконструируют традиционные шотландские костюмы 16-17 веков. Все исторические платья и мужчин и женщин созданы руками самих ребят, причем вручную без единой машинной строчки.
Этот вечер, посвященные истории и традициям не последний в центре «Диалог», он будет продолжен в течении года разными тематическими программами, на которых участники не только разучат танцы 500-летней давности, но и узнают новые факты о том, как проводились Ганзейские балы и попробуют кулинарные блюда по средневековым рецептам.

16.01.2018 13:44 











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