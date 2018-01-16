



Жители деревни Финёв Луг исправно платят за коммунальные услуги, а вот качество этих услуг не соответствует норме Анжелика Королева



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На встречу со съемочной группой "Вестей" жители деревни Финёв Луг приходят с солидной папкой, заполненной перепиской с различными инстанциями. Долгие годы они пытаются привлечь внимание к коммунальным проблемам своего населенного пункта.

Коттеджный поселок (22 дома на 44 семьи) на территории Тесово-Нетыльского поселения был построен Мурманским СУ еще в 81-ом году, затем перешел сельхозпредприятию «Снежное», но лет 15 назад, когда то прекратило существование, все стало непонятно. До такой степени, что у людей сложилось впечатление, будто их деревня – бесхозная. Цитируя местных жителей: мы не на балансе, ни у кого. Отсюда – коммунальные проблемы, включая острые – с электричеством и водой. Как следствие материальные потери. Из-за песка в воде выходят из строя стиральные машины, электрочайники и бойлеры, из-за перепадов напряжения – остальная техника. Электричество периодически отключается, бывает надолго, в остальное время напряжение низкое настолько, что на разогрев тарелки супа в микроволновке уходит четверть часа.

Предвосхищая вопрос: за свет и воду ресурсоснабжающим организациям жители деревни платят. Хотя ресурсы, судя по градусу отчаяния в голосах, далеко ненадлежащего качества. Все потому, уверены местные, - что сети никто не обслуживает, не желая брать на баланс убыточный поселок, с коммуникациями изношенными процентов на 90.

В Администрации Новгородского района о проблемах жителей деревни Финёв Луг, естественно, знают. Больше того, по словам первого заместителя Главы, уже начали их решать.

Соответствующие полномочия, а заодно и собственность перешли к Администрации в 2016-ом. С ноября 17-го заработало Муниципальное предприятие «Коммунальное хозяйство Новгородского района», призванное заниматься водоснабжением и водоотведением, в том числе в домах наших новых знакомых, ровесницу коттеджей - подстанцию с линиями электропередач обслуживают по заявкам «Ильменские сети» и «Новгородоблкоммунэлектро». В общем, как принято говорить в таких случаях - все будет хорошо. Рано или поздно. Прогнозировать точные сроки (учитывая запущенность ситуации и наличие аналогичных проблем в других населенных пунктах) руководящие работники не берутся. Впрочем, терпение у местных жителей все равно уже закончилось. На днях они отправили письмо в Администрацию Президента.



